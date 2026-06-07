Беллингем назвал главные проблемы Англии на ЧМ-2026

Хавбек сборной Англии Джуд Беллингем поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира-2026.

Временами нам придётся грамотно управлять игрой. Мы хотим играть в футбол на полной мощности – с высоким прессингом и высоким темпом. Но в жару и на таких полях это будет сложно.

Также полузащитник Реала добавил, что чувствует себя хорошо после тяжёлого сезона и подходит к турниру в оптимальной форме.

"Я подхожу к турниру немного иначе, чем Кейн, но я чувствую себя хорошо после тяжёлого сезона, в котором впервые в карьере столкнулся с несколькими травмами", - цитируют Джуда на официальном сайте сборной Англии.

К слову, Реал контактировал с окружением звёздного вингера Баварии.

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