iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Легенда Манчестер Юнайтед призвал не увольнять Тухеля

Рассказал своё мнение, почему топ-тренер заслуживает доверия.
Сегодня, 09:24       Автор: Валентина Чорноштан
Уэйн Руни / Getty Images
Уэйн Руни / Getty Images

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни считает, что Футбольной ассоциации не стоит увольнять Томаса Тухеля после чемпионата мира, передаёт BBC.

По мнению Руни, немецкий специалист остаётся тренером топ-уровня и способен сделать выводы из неудач. Он отметил, что достойной альтернативой Тухелю мог бы стать только Пеп Гвардиола.

Также экс-форвард подчеркнул, что нынешний чемпионат мира стал для Тухеля первым подобным турниром, а полученный опыт поможет ему добиться лучших результатов в будущем.

Если мы уволим его, то кого приведём? Я не думаю, что есть кто-то настолько сильный, как Томас Тухель. Для меня важно то, что у него не было опыта работы на чемпионате мира. Такая же ситуация у нас была с Капелло. Чемпионат мира – это особый турнир.

Ранее Пеп Гвардиола рассказал о паузе в карьере.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Уэйн Руни Томас Тухель сборная Англии по футболу

Статьи по теме

Тренер сборной Англии сделал заявление о своем будущем после поражения в полуфинале ЧМ-2026 Тренер сборной Англии сделал заявление о своем будущем после поражения в полуфинале ЧМ-2026
Аргентина вырвала победу над англичанами Аргентина вырвала победу над англичанами
Экс-защитник сборной Англии оценил шансы своей команды против Аргентины Экс-защитник сборной Англии оценил шансы своей команды против Аргентины
Беллингем обогнал легенду Манчестер Юнайтед Беллингем обогнал легенду Манчестер Юнайтед

Видео

Аргентина в волевом стиле одолела Англию в полуфинале ЧМ-2026 - видео матча
Аргентина в волевом стиле одолела Англию в полуфинале ЧМ-2026 - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: ответный матч Динамо с Университатей в квалификации Лиги Европы
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" прошли Университатю в квалификации Лиги Европы и сыграют с ПАОК
просмотров
Калинина уступила на старте турнира в Яссах
просмотров
ЧМ-2026: финал Испания - Аргентина, матч за третье место пройдет между Англией и Францией
просмотров

Последние новости

ЧМ-202609:44
"Даже если бы его проигрывал": шокирующее заявление де ла Фуэнте перед финалом ЧМ
ЧМ-202609:24
Легенда Манчестер Юнайтед призвал не увольнять Тухеля
ЧМ-202608:45
ЧМ-2026: Анонс дня — Франция VS Англия
Формула 108:43
Менеджер Ферстаппена посетили паддок Макларена
Европа08:14
Пеп Гвардиола рассказал о паузе в карьере
Европа07:48
Романо: Барселона впервые признала, что Альварес может не перейти к ним
ЧМ-202607:25
"Завтра опустится занавес": Дешам - о завершении карьеры в сборной Франции и планах на будущее
Украина00:10
Календарь Динамо: "бело-синие" прошли Университатю в квалификации Лиги Европы и сыграют с ПАОК
Вчера, 23:55
Формула 123:55
Гран-при Бельгии: Антонелли стал лучшим во второй практике, Норрис и Ферстаппен - в тройке
Бокс23:43
Джошуа объяснил, что ему дали тренировки с командой Усика
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK