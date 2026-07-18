Легенда Манчестер Юнайтед призвал не увольнять Тухеля
Рассказал своё мнение, почему топ-тренер заслуживает доверия.
Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни считает, что Футбольной ассоциации не стоит увольнять Томаса Тухеля после чемпионата мира, передаёт BBC.
По мнению Руни, немецкий специалист остаётся тренером топ-уровня и способен сделать выводы из неудач. Он отметил, что достойной альтернативой Тухелю мог бы стать только Пеп Гвардиола.
Также экс-форвард подчеркнул, что нынешний чемпионат мира стал для Тухеля первым подобным турниром, а полученный опыт поможет ему добиться лучших результатов в будущем.
Если мы уволим его, то кого приведём? Я не думаю, что есть кто-то настолько сильный, как Томас Тухель. Для меня важно то, что у него не было опыта работы на чемпионате мира. Такая же ситуация у нас была с Капелло. Чемпионат мира – это особый турнир.
Ранее Пеп Гвардиола рассказал о паузе в карьере.
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