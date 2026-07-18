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Автоспорт

Менеджер Ферстаппена посетили паддок Макларена

На фоне слухов о возможном переходе.
Сегодня, 08:43       Автор: Валентина Чорноштан
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Отец и менеджер Ферстаппена посетили гостевой домик Макларена в Спа. Об этом сообщает GP Blog.

Менеджер Макса Ферстаппена Раймонд Вермюлен и его отец Йос Ферстаппен были замечены в гостевой зоне Макларена в паддоке Гран‑при Бельгии.

Цель визита неизвестна, однако на фоне слухов о возможном уходе четырёхкратного чемпиона мира из Ред Булл это вызвало новый всплеск обсуждений.

При этом недавно стало известно о сотрудничестве команды Ферстаппен Рейсинг с Маклареном, а сам Макс накануне отказался комментировать своё будущее.

Ранее Пиастри прокомментировал вопросы о своём будущем в Макларене.

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