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Автоспорт

Ред Булл возвращается к старому антикрылу после двух сбоев

Новая разработка не выдержала проверки.
Сегодня, 13:20       Автор: Валентина Чорноштан
Заднее антикрыло Ред Булл / Getty Images
Заднее антикрыло Ред Булл / Getty Images

Ред Булл отказался от использования антикрыла "макарена", австрийская команда не будет использовать вращающееся заднее антикрыло на Гран-при Бельгии.

По данным Racingnews365, решение было принято после двух отказов системы на болиде Макса Ферстаппена, а именно в квалификации Гран-при Австрии и гонке в Великобритании.

Как подтвердил руководитель команды Лоран Мекьес, Ред Булл временно возвращается к стандартной конструкции заднего антикрыла.

Напомним, что ранее аналогичную систему успешно внедрила Феррари, а затем свои версии разработали Ред Булл и Макларен.

К слову, из-за проблем с вращающимися задними антикрыльями Ред Булл хочет запретить новинку.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл

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