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Усик vs Уайлдер, эксперт рассказал что известно о возможном поединке

Что мешает началу переговоров.
Сегодня, 12:49       Автор: Валентина Чорноштан
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Известный обозреватель Дэн Рафаэл считает, что следующим соперником Александра Усика может стать бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер.

По словам журналиста, менеджер американца Шелли Финкель подтвердил готовность организовать этот поединок, однако отметил, что команда Усика пока не выходила на связь с предложением о бое, передаёт About Boxing.

Посмотрим, удастся ли им в итоге договориться. На мой взгляд, именно этот вариант выглядит наиболее логичным, ведь именно поединок с Деонтеем Уайлдером будет самым громким боем.

Рафаэл полагает, что именно встреча с Уайлдером выглядит наиболее логичным вариантом, особенно если украинец действительно планирует завершить карьеру поединком в США.

К слову, Райан Гарсия проведёт первую защиту титула против Бенна.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Деонтей Уайлдер

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