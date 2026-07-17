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Футбол

Аргентина установила уникальный рекорд результативности на ЧМ

Обыграла Англию и продлила историческую серию.
Сегодня, 09:22       Автор: Валентина Чорноштан
Энцо Фернандес / Getty Images
Энцо Фернандес / Getty Images

Аргентина обновила собственный рекорд результативности на чемпионатах мира.

Сборная Аргентины продлила уникальную серию матчей с двумя и более забитыми мячами на чемпионатах мира.

Напомним, что в полуфинале чемпионата мира‑2026 команда Лионеля Скалони обыграла Англию (2:1), доведя свою рекордную серию до 13 матчей подряд, в каждом из которых было забито минимум два гола.

Ни одной другой сборной в истории мировых первенств ранее не удавалось добиться подобного достижения.

Ранее лидеры Аргентины и Испании стали единственными участниками чемпионата мира‑2026 с 20 и более успешными обводками.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Аргентины по футболу

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