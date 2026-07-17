Аргентина установила уникальный рекорд результативности на ЧМ
Аргентина обновила собственный рекорд результативности на чемпионатах мира.
Сборная Аргентины продлила уникальную серию матчей с двумя и более забитыми мячами на чемпионатах мира.
Напомним, что в полуфинале чемпионата мира‑2026 команда Лионеля Скалони обыграла Англию (2:1), доведя свою рекордную серию до 13 матчей подряд, в каждом из которых было забито минимум два гола.
Ни одной другой сборной в истории мировых первенств ранее не удавалось добиться подобного достижения.
Argentina llega a su séptima final después de ir salvando obstáculos en las eliminatorias.— Pedro Martin (@pedritonumeros) July 15, 2026
3-2 Cabo Verde (2 goles en la prórroga)
3-2 Egipto (superremontada con 3 goles en 14')
3-1 Suiza (2 goles en la prórroga)
2-1 Inglaterra (remontada terminal con 2 goles en 7')
Ранее лидеры Аргентины и Испании стали единственными участниками чемпионата мира‑2026 с 20 и более успешными обводками.
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