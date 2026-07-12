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Футбол

Аргентина побила достижение, которое держалось 70 лет

Стала первой командой в истории с 12-матчевой голевой серией.
Сегодня, 09:27       Автор: Валентина Чорноштан
Игроки сборной Аргентины / Getty Images
Игроки сборной Аргентины / Getty Images

Команда Лионеля Скалони одержала победу над Швейцарией и установила уникальное достижение, которое до них не покорялось ни одной сборной.

Добавим, что теперь на счету альбиселесте 12 встреч подряд на чемпионатах мира, в которых они забивали как минимум дважды.

Следовательно, эта серия превзошла предыдущий рекорд, принадлежавший Уругваю: тогда южноамериканская команда сумела забивать 2+ гола на протяжении 11 матчей с 1930 по 1954 год.

Таким образом, Аргентина стала первой национальной командой в истории Мундиалей, сумевшей оформить подобную результативную серию.

Ранее игроку сборной Англии удалось обогнать легенду Манчестер Юнайтед.

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