Аргентина побила достижение, которое держалось 70 лет

Стала первой командой в истории с 12-матчевой голевой серией.

Команда Лионеля Скалони одержала победу над Швейцарией и установила уникальное достижение, которое до них не покорялось ни одной сборной.

Добавим, что теперь на счету альбиселесте 12 встреч подряд на чемпионатах мира, в которых они забивали как минимум дважды.

Следовательно, эта серия превзошла предыдущий рекорд, принадлежавший Уругваю: тогда южноамериканская команда сумела забивать 2+ гола на протяжении 11 матчей с 1930 по 1954 год.

L'Argentine devient la 1ère nation de l'histoire à marquer au moins 2 buts lors de 12 matchs consécutifs en Coupe du Monde, faisant mieux que l'Uruguay de 1930 à 1954 (11). #ARGSUI — Stats Foot (@Statsdufoot) July 12, 2026

Таким образом, Аргентина стала первой национальной командой в истории Мундиалей, сумевшей оформить подобную результативную серию.

Ранее игроку сборной Англии удалось обогнать легенду Манчестер Юнайтед.

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