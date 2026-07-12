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Футбол

Норвегия - Англия 1:2: обзор матча и результат игры 12.07.2026

Английская сборная добыла победу над норвежцами в дополнительное время.
Сегодня, 02:47       Автор: Игорь Мищук
Англия обыграла Норвегию / Getty Images
Англия обыграла Норвегию / Getty Images

В ночь на воскресенье, 12 июля, в рамках четвертьфинала чемпионата мира-2026 состоялся матч, в котором встречались сборные Норвегии и Англии.

Победителями в европейском противостоянии и полуфиналистами мирового первенств стали англичане, одолев соперника со счетом 2:1 в дополнительное время.

Англичане от начала встречи контролировали мяч, однако результата этот им не принесло, да и пропустили они первыми. На 36-й минуте матча Андреас Шельдеруп, получив мяч на левом краю штрафной, каким-то невероятным ударом, или все же подачей, забросил за шиворот Джордану Пикфорду, а мяч от дальней стойки оказался в сетке.

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Тем не менее еще в первом тайме Англии удалось отыграться. В компенсированное время Эллиот Андерсон отдал на левый фланг на Энтони Гордона, тот перевел в центр, а Джуд Беллингем обошел защитника и слева в штрафной пробил в дальний угол.

Подопечные Томаса Тухеля даже могли уйти на перерыв с преимуществом, когда Беллингем вывел один на один с вратарем Гарри Кейна, а тот перебросил голкипера. Однако взятие ворот отменили из-за офсайда у нападающего.

В начале второй половины встречи снова первыми забили норвежцы, когда Торбьерн Хеггем добил мяч в сетку после подачи с углового и отскока. Однако этот гол также не засчитали. Арбитр Клеман Тюрпен, воспользовавшись VAR, увидел, как Эрлинг Холанд оттолкнул Андерсона в эпизоде, который предшествовал голевому удару.

В дальнейшем сборная Норвегии выглядела активнее и продолжала оказывать давление на соперника, а в одном из эпизодов англичан от пропущенного спасла перекладина, но до конца основного времени игры счет остался ничейным.

А в экстра-таймах Англия сумела вырвать победу, выйдя вперед уже в начале дополнительного времени. На 93-й минуте Морган Роджерс мощно пробил издали по центру ворот - голкипер Эрьян Нюланд среагировал, но отбил перед собой, а Беллингем опередил защитника и в падении переправил мяч в сетку.

Вскоре английская команда могла рассчитывать еще и на пенальти после того, как Оскар Бобб в своей штрафной остановил забег Джеда Спенса. Но арбитр, проконсультировавшись с VAR, отменил свое первоначальное решение, указав, что англичанин сам подставился под удар.

В оставшееся время Норвегии так и не удалось исправить ситуацию, хотя и Англия имела шансы увеличить свое преимущество, однако Нюланд справился с ударом Спенса и добиванием от Букайо Сака.

В полуфинале ЧМ-2026 Англия сыграет с сильнейшим в матче Аргентина - Швейцария, который состоится позже. В другом поединке 1/2 финала встретятся Франция и Испания.

Статистика матча Норвегия - Англия 1/4 финала ЧМ-2026

Норвегия - Англия 1:2 д.в.

Голы: Шельдеруп, 36 - Беллингем, 45+2, 93

Ожидаемые голы (xG): 0.77 - 0.96
Владение мячом: 48% - 52%
Удары: 13 - 14
Удары в створ: 4 - 8
Угловые: 7 - 4
Фолы: 10 - 8

Норвегия: Нюланд - Рюэрсон (Эурснес, 60), Айер, Хеггем (Эстигор, 91), Меллер Вольфе (Педерсен, 90) - Эдегор, Берге, Берг - Серлот (Бобб, 68), Холанд (Странд Ларсен, 106), Шельдеруп (Нуса, 68).

Англия: Пикфорд - Конса (Роджерс, 89), Стоунз, Геи, О'Райли (Спенс, 86) - Андерсон, Райс (Эзе, 46) - Мадуэке (Сака, 46), Беллингем (Берн, 111), Гордон (Джеймс, 71) - Кейн.

Предупреждение: Айер.

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