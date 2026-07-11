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Пономаренко дал согласие на переход в турецкий гранд - источник

Галатасарай работает над трансфером нападающего Динамо.
Вчера, 23:48       Автор: Игорь Мищук
Матвей Пономаренко / ФК Динамо Киев
Матвей Пономаренко / ФК Динамо Киев

Нападающий Динамо Матвей Пономаренко может продолжить карьеру в Галатасарае.

Как сообщает турецкий журналист Осман Алтунтерим, около 20 дней назад стамбульский клуб обратился к "бело-синим" по поводу возможного трансфера 20-летнего футболиста.

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Киевляне категорически отказались от варианта с арендой игрока и требовали за него 30 миллионов евро. Тем не менее благодаря позиции самого форварда и его агента, а также усилиям Галатасарая в переговорах произошел сдвиг.

Отмечается, что сейчас стороны обсуждают возможность аренды Пономаренко с обязательством выкупа за сумму около 25 миллионов евро.

Сам украинский нападающий уже дал согласие на переход в турецкий клуб и договорился об условиях личного контракта.

В прошлом сезоне Пономаренко отличился 16 голами и одним ассистом в 23 матчах за Динамо во всех турнирах. С 13 забитыми мячами в чемпионате форвард стал лучшим бомбардиром УПЛ.

Напомним, что Пономаренко был признан лучшим молодым игроком сезона УПЛ.

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