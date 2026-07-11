Немецкий футбольный союз объявил о договоренности с Клоппом

Юрген Клопп, который ныне работает руководителем футбольного направления в системе Ред Булл, вскоре должен возглавить сборную Германии.

Немецкий футбольный союз (DFB) на своем официальном сайте сообщил, что руководство организации провело переговоры с 59-летним специалистом и достигло договоренности по ключевым пунктам будущего сотрудничества.

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"Немецкий футбольный союз (DFB) заявляет, что президент DFB Бернд Нойендорф и вице-президент DFB Ханс-Йоахим Ватцке вчера в Нью-Йорке провели первую интенсивную беседу с Юргеном Клоппом по поводу возможного назначения на пост главного тренера национальной сборной. В ходе конструктивного обмена мнениями была достигнута договоренность по ключевым пунктам потенциального контракта.

Переговоры продолжатся на следующей неделе. Обе стороны уверены, что переговоры при условии достижения согласия с нынешним работодателем Клоппа, компанией Ред Булл, в конечном итоге удастся успешно завершить. Возможный контракт должен быть окончательно утвержден на совместном заседании наблюдательного совета и собрания участников компании DFB GmbH und Co. KG", - говорится в заявлении.

Ожидается, что Клопп подпишет контракт до 2030 года с заработной платой более семи миллионов евро в год.

Во главе сборной Германии Клопп заменит Юлиана Нагельсманна, под руководством которого команда завершила выступления на чемпионате мира-2026 на стадии 1/16 финала, уступив Парагваю (1:1, пен. 3:4).

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