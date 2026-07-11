UFC 329 установил рекорд промоушена по кассовым сборам

Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что турнир UFC 329 в Лас‑Вегасе установил новый рекорд промоушена по кассовым сборам.

По словам Уайта, мероприятие уже принесло 25 миллионов долларов, превзойдя прежний рекорд в 22 миллиона, установленный на турнире, который проходил на арене The Sphere, пишет MMAFighting.

Глава UFC отметил, что главной причиной такого успеха стало возвращение Конора Макгрегора. По словам Уайта, интерес к этому поединку оказался колоссальным.

Добавим, что Макгрегор остается самым коммерчески успешным бойцом в истории UFC. Ему принадлежат три из четырех лучших показателей по кассовым сборам промоушена.

К слову, ранее Макгрегор и Холлоуэй прошли взвешивание.

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