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Уайт готов организовать будущий бой Усика

Zuffa может организовать мега-поединок.
Сегодня, 12:48       Автор: Валентина Чорноштан
Дана Уайт / Getty Images
Дана Уайт / Getty Images

Накануне промоутер Эдди Хирн сообщил, что Усик может провести свой последний бой против американца Деонтея Уайлдера.

Президент UFC Дана Уайт на вопрос журналиста из Sky Sports поделился своими мыслями касательно того, может ли этот бой пройти под эгидой Zuffa Boxing.

Увидим ли мы бой Усик — Уайлдер на платформе Zuffa? Всё возможно. Zuffa уже много лет пытается зайти в бокс, и если они сделают правильное предложение, это вполне реально.

Напомним, что пока официального анонса этого поединка нет.

К слову, ранее менеджер Усика пояснил, почему он отказался от поясов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Дана Уайт

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