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Автоспорт

Ферстаппен высказался о своей борьбе за титул в 2026 году

Хочет повторить прошлогодний прорыв.
Сегодня, 12:15       Автор: Валентина Чорноштан
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен прокомментировал свои шансы в борьбе за титул после Гран‑при Австрии, где он занял второе место.

Гонок осталось больше, чем в прошлом году, так ведь. Но отставание очень серьёзное. Темп у нашей команды очень хороший, но для борьбы за титул нужно быть сильными по всем направлениям. Пока всё ещё слишком много проблем.

Напомним, что сейчас в зачёте лидирует пилот Мерседеса Андреа Кими Антонелли. Он опережает нидерландского гонщика на 98 очков.

"Просто надо сосредоточиться на нужных вещах. Если получится выступать более стабильно – что мы показывали в прошлом – то, конечно, это будет уже другая история. Но, надеюсь, до этого не придётся ждать слишком долго. Ещё нужно поработать над какими‑то вещами", — цитируют четырёхкратного чемпиона Формулы‑1 на сайте ФИА.

К слову, на нашем сайте  вы можете посмотреть обзор Гран‑при Австрии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Макс Ферстаппен

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