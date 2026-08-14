Барселона подготовила третье предложение Манчестер Сити по Родри

Барселона продолжает работу над трансфером полузащитника Манчестер Сити и сборной Испании Родри.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, каталонский клуб подготовил третье предложение для "горожан" по поводу 30-летнего футболиста.

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Ранее английский клуб отказался продать хавбека "блаугранас" за 50 и 60 миллионов евро.

По информации источника, теперь Барселона попытается согласовать цену в диапазоне между своим предыдущим предложением и 80 миллионами евро, которые Манчестер Сити хочет получить за своего игрока.

При этом отмечается, что в каталонском клубе настроены оптимистично и уверены, что смогут закрыть трансфер.

Ранее сообщалось, что Родри уже согласовал контракт с Барселоной.

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