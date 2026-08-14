"Соперник не хотел проигрывать": Тренер Карабаха оценил победу над Динамо

Главный тренер Карабаха Гурбан Гурбанов прокомментировал победу над Динамо в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги конференций.

Накануне киевская команда не смогла удержать преимущество после победы 1:0 в первой игре и уступила азербайджанскому сопернику во втором поединке со счетом 0:2.

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"Игра была напряженной, стрессовой. За исключением отдельных минут футболисты были в игре. Перед нами был соперник, который не хотел проигрывать. Мы делали правильные вещи - и с мячом, и без мяча. Добились важной победы. Благодарю болельщиков. Такое ощущение, что атмосфера и единство, которые были в прошлом году на групповом этапе Лиги чемпионов, вновь царили на стадионе.

Желаю успехов и сопернику. Нам было приятно сыграть с такой командой и победить. В Баку много людей болеет за Динамо. Мы и сами в детстве за них болели.

Различий между двумя матчами было много. Здесь мы были активнее, наш прессинг работал правильнее, мы обращались с мячом точнее и быстрее. Старались оставить соперника без мяча. Во втором тайме произошли некоторые изменения. В такую жару удерживать один и тот же темп 90 минут невозможно. Мы многое наигрывали, и это тоже увидели. Изменения были с моей стороны", - приводит слова Гурбанова Azerisport.

Ранее главный тренер Динамо Игорь Костюк также высказался о поражении от Карабаха.

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