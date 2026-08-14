iSport.ua
Русский Українська
Футбол

"Соперник не хотел проигрывать": Тренер Карабаха оценил победу над Динамо

Гурбан Гурбанов подытожил успех в противостоянии с киевской командой.
Сегодня, 09:55       Автор: Игорь Мищук
Гурбан Гурбанов / Getty Images
Гурбан Гурбанов / Getty Images

Главный тренер Карабаха Гурбан Гурбанов прокомментировал победу над Динамо в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги конференций.

Накануне киевская команда не смогла удержать преимущество после победы 1:0 в первой игре и уступила азербайджанскому сопернику во втором поединке со счетом 0:2.

Читай также: Гол Кащука позволил Карабаху выбить Динамо из еврокубков

"Игра была напряженной, стрессовой. За исключением отдельных минут футболисты были в игре. Перед нами был соперник, который не хотел проигрывать. Мы делали правильные вещи - и с мячом, и без мяча. Добились важной победы. Благодарю болельщиков. Такое ощущение, что атмосфера и единство, которые были в прошлом году на групповом этапе Лиги чемпионов, вновь царили на стадионе.

Желаю успехов и сопернику. Нам было приятно сыграть с такой командой и победить. В Баку много людей болеет за Динамо. Мы и сами в детстве за них болели.

Различий между двумя матчами было много. Здесь мы были активнее, наш прессинг работал правильнее, мы обращались с мячом точнее и быстрее. Старались оставить соперника без мяча. Во втором тайме произошли некоторые изменения. В такую жару удерживать один и тот же темп 90 минут невозможно. Мы многое наигрывали, и это тоже увидели. Изменения были с моей стороны", - приводит слова Гурбанова Azerisport.

Ранее главный тренер Динамо Игорь Костюк также высказался о поражении от Карабаха.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: карабах Динамо Киев

Статьи по теме

УПЛ-2026/27, анонс тура №3: Харьков попробует сдержать Шахтер УПЛ-2026/27, анонс тура №3: Харьков попробует сдержать Шахтер
"Никаких оправданий нет": Бражко извинился за поражение от Карабаха "Никаких оправданий нет": Бражко извинился за поражение от Карабаха
Календарь Динамо: "бело-синие" вылетели из Лиги конференций Календарь Динамо: "бело-синие" вылетели из Лиги конференций
Болонья оформила переход конкурента Довбику Болонья оформила переход конкурента Довбику

Видео

Сикан отличился крутым голом в отборе Лиги Европы и помог Андерлехту выиграть
Сикан отличился крутым голом в отборе Лиги Европы и помог Андерлехту выиграть

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: старт тура УПЛ, квалификация Лиги Европы, матчи Кубка Италии
просмотров
Свитолина легко преодолела третий раунд турнира в Торонто
просмотров
УПЛ: Полесье победило Харьков, Карпаты разгромили ЛНЗ
просмотров
Костюк вылетела в 1/8 финала турнира в Торонто
просмотров

Последние новости

Европа10:58
Болонья оформила переход конкурента Довбику
Украина10:30
УПЛ-2026/27, анонс тура №3: Харьков попробует сдержать Шахтер
Лига конференций10:29
"Никаких оправданий нет": Бражко извинился за поражение от Карабаха
Лига конференций09:55
"Соперник не хотел проигрывать": Тренер Карабаха оценил победу над Динамо
Теннис09:20
Ястремская завершила выступления на турнире в США после первого круга
Лига Европы08:59
Сикан отличился крутым голом в отборе Лиги Европы и помог Андерлехту выиграть
Теннис08:22
Ястремская проиграла на старте турнира в Цинциннати
Европа07:45
Футбол сегодня: старт тура УПЛ, квалификация Лиги Европы, матчи Кубка Италии
Вчера, 23:39
Лига конференций23:39
Вылет Динамо из еврокубков стал самым ранним за 21 год
Лига конференций23:15
Костюк: Сегодня нам не хватило ни удачи, ни мастерства
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK