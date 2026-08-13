Костюк: Сегодня нам не хватило ни удачи, ни мастерства

Главный тренер Динамо Игорь Костюк прокомментировал вылет своей команды из еврокубков.

Напомним, что накануне киевляне проиграли Карабаху и вылетели из Лиги конференций.

По словам Костюка, его команда показала неплохую игру во втором тайме, однако этого не хватило для того, чтобы победить.

В первом тайме вы видели, что команда соперника играла агрессивно, очень плотно прессинговала нас. Поэтому мы не хотели вступать в борьбу и терять мяч у собственной штрафной площадки. Играли через Пономаренко, чтобы он отбирал мячи и помогал выходить из обороны. Вы видели: во втором тайме мы перехватили инициативу, начали играть выше. Я считаю, что создали три стопроцентных момента, в которых нужно было забивать. Но игра не прощает упущенных возможностей: там, где мы не забили, к сожалению, пропустили. В целом во втором тайме мы контролировали игру. Хорошо переходили из обороны в атаку, отбирали мяч, быстро выходили вперед, создавали моменты. Но, к сожалению, сегодня нам не хватило ни везения, ни мастерства, чтобы забить эти мячи. Вы видели, какие моменты у нас были

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