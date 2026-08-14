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ЛНЗ презентовал два комплекта обновленной формы

Черкасский клуб показал домашний и гостевой варианты экипировки.
Сегодня, 12:40       Автор: Игорь Мищук
ЛНЗ показал новую форму / ФК ЛНЗ
ЛНЗ показал новую форму / ФК ЛНЗ

Черкасский ЛНЗ представил два комплекта новой формы, в которой команда будет выступать в сезоне-2026/27.

Домашний вариант экипировки вице-чемпиона Украины сделан в традиционных фиолетовом и белом цветах с вертикальными полосами.

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Выездная форма черкасской команды выполнена в желтом цвете с одной вертикальной полосой, стилизованной под вышиванку.

Ранее сообщалось, что Кривбасс показал все комплекты формы на новый сезон.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: форма ЛНЗ

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