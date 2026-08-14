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"Снова чувствую себя важным": Довбик оценил свой переход в Болонью

Украинский нападающий поделился впечатлениями от пребывания в новом клубе.
Сегодня, 14:02       Автор: Игорь Мищук
Артем Довбик / bolognafc.it
Артем Довбик / bolognafc.it

Украинский нападающий Артем Довбик прокомментировал свой переход из Ромы в аренду в Болонью.

29-летний футболист отметил, что ощущает доверие к себе в своем новом клубе.

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"Физически сейчас я в порядке, в моей карьере начинается новый этап. В Болонье я почувствовал себя частью сильной команды, настоящей семьи. Вы еще не видели меня в лучшей форме в Италии, но я надеюсь и искренне верю в то, что здесь я смогу показать все, на что способен. Я снова чувствую себя важным для клуба, в котором нахожусь, и могу наслаждаться футболом.

Директор Болоньи Марко Ди Вайо звонил мне еще четыре года назад, когда я играл за Днепр-1. Болонья интересовалась мной, но тратить много денег на нападающего, игравшего только в Украине, было рискованно. Жирона рискнула, это сработало.

Этим летом я общался с Ди Вайо и Тедеско и сказал им, что если я вам нужен, если вы уверены во мне, я иду в Болонью. Болонья два сезона играла в Европе, выиграла Кубок, провела пять-шесть сезонов на высоком уровне. Для меня это был отличный вариант", - приводит слова Довбика La Repubblica.

Ранее сообщалось, что Болонья оформила переход конкурента Довбику.

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