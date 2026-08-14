"Сынок, ты готов": Кудривка оригинальным видео представила африканского новичка
Клуб УПЛ подписал 18-летнего нигерийского форварда.
Кудривка объявила о подписании нигерийского нападающего Исиаки Сахида Абдулазиза.
Как сообщает официальный сайт представителя украинской Премьер-лиги, 18-летний футболист заключил полноценный контракт. Другие детали сделки не разглашаются.
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В украинской команде нигерийский форвард будет выступать под 45-м номером.
Для представления новичка украинский клуб снял специальное оригинальное видео, подписав его: "Сынок, ты готов".
До перехода в Кудривку Абдулазиз выступал в нескольких футбольных академиях Нигерии.
Ранее Кудривка подписала первого в истории клуба аргентинского легионера.
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