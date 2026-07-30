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Довбик официально сменил клуб в Италии

Украинский нападающий Ромы отправился в аренду в Болонью.
Сегодня, 14:08       Автор: Игорь Мищук
Артем Довбик перешел в Болонью / bolognafc.it
Артем Довбик перешел в Болонью / bolognafc.it

Украинский нападающий Ромы Артем Довбик останется в Серии А и продолжит карьеру в составе Болоньи.

О переходе 29-летнего футболиста "россоблу" сообщили на своем официальном сайте.

Украинский форвард присоединился к своему новому клубу на правах аренды, рассчитанной до лета 2027 года. Также соглашение предусматривает опцию выкупа игрока.

Ранее сообщалось, что сумма выкупа должна составить 18 миллионов евро.

Действующий контракт украинца с римским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

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Напомним, что Довбик перешел в Рому в августе 2024 года из Жироны в статусе лучшего бомбардира чемпионата Испании.

В своем дебютном сезоне в составе "джаллоросси" украинский нападающий отличился 17 голами и четырьмя результативными передачами в 45 поединках во всех турнирах.

В минувшем сезоне Довбик столкнулся с травмами и из-за длительного восстановления смог провести за римскую команду только 18 матчей, записав на свой счет три забитых мяча и два ассиста.

Отметим, что Рома в свою очередь работает над подписанием нападающего Болоньи Сантьяго Кастро.

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