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Автоспорт

Ферстаппен посетил яхту босса Мерседеса

Нидерландец уже общается с Тото Вольффом.
Сегодня, 13:44       Автор: Валентина Чорноштан
Тото Вольф, Макс Ферстаппен / Getty Images
Тото Вольф, Макс Ферстаппен / Getty Images

Макса Ферстаппена заметили на яхте Тото Вольффа у берегов Сардинии.

По  данным Autosprint, четырёхкратный чемпион Формулы-1 отдыхал на яхте, принадлежащей руководителю Мерседеса.

Ранее Ферстаппен и Вольфф обсуждали возможный переход нидерландца в Мерседес. Однако Макс решил остаться в Ред Булл на сезон-2026.

Однако на текущий момент соглашение пилота может позволить ему покинуть команду в 2027 году.

Ранее Ред Булл сумел переманить ключевого сотрудника у Мерседес.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Ред Булл Тото Вольфф Макс Ферстаппен

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