Усик выдал жёсткий вердикт по Фьюри

Александр Усик в интервью Boxing King Media прокомментировал выступление Тайсона Фьюри против Мариуша Ваха.

Непобеждённый украинец обратился к Фьюри, похвалив его за победу и отметив, что уважает британца, несмотря на их непростые отношения. Также Александр вновь признал Тайсона самым сложным соперником в своей профессиональной карьере.

Жадное пузо за то, что дал возможность Мариушу заработать. И очень хорошо, что он отдал собранные деньги на благотворительность. Жадное пузо, ты лучший! Лучший, но всё равно жадный (смеётся). Послушайте, я обожаю этого чувака. Пускай иногда он меня не любит, но… Скажем так, я его не люблю, но уважаю. Уважаю всех людей, всех бойцов. Иногда не всех. Может, двух не уважаю.

Тем временем он пошутил над Вахом, назвав его «польским гангстером», но сразу уточнил, что на самом деле считает поляка хорошим человеком. По словам Александра, он хорошо знает Мариуша, поскольку тот был его спарринг-партнёром.

Ранее Усик назвал фаворита боя Фьюри - Джошуа. Украинец спрогнозировал, в каком раунде поединок завершится.

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