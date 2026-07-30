Лидер Лейкерс устраивает командный сбор за свой счёт

Лука Дончич в августе примет весь состав Лейкерс в Словении.

Отмечается, что команда проведёт четырёхдневный мини-лагерь в преддверии основной подготовки к сезону.

Программа будет включать тренировочные занятия, игру в гольф, экскурсии по Любляне и различные мероприятия для сплочения коллектива.

В нём примут участие как старые игроки команды, так и новички Лейкерс, а именно Уокер Кесслер, Коллин Секстон, Квентин Граймс, Кэмерон Карр, Кевон Луни и другие.

Luka Doncic is hosting the entire Los Angeles Lakers roster in Slovenia for a four-day minicamp in August, a source close to the Lakers told ESPN. The itinerary will include workouts, golf and some Ljubljana tourism and bonding ahead of training camp. — Dave McMenamin (@mcten) July 29, 2026

Ранее стало известно, что Леброн вернётся на свою старую позицию.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!