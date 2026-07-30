iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Лидер Лейкерс устраивает командный сбор за свой счёт

Дончич взял команду в Словению.
Сегодня, 10:47       Автор: Валентина Чорноштан
Лука Дончич / Getty Images
Лука Дончич / Getty Images

Лука Дончич в августе примет весь состав Лейкерс в Словении.

Отмечается, что команда проведёт четырёхдневный мини-лагерь в преддверии основной подготовки к сезону.

Программа будет включать тренировочные занятия, игру в гольф, экскурсии по Любляне и различные мероприятия для сплочения коллектива.

В нём примут участие как старые игроки команды, так и новички Лейкерс, а именно Уокер Кесслер, Коллин Секстон, Квентин Граймс, Кэмерон Карр, Кевон Луни и другие.

Ранее стало  известно, что Леброн вернётся на свою старую позицию.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос Анджелес Лейкерс Лука Дончич

Статьи по теме

Сиксерс собираются забрать Бронни у Лейкерс Сиксерс собираются забрать Бронни у Лейкерс
Звезда Лейкерс влияет на трансферную политику команди Звезда Лейкерс влияет на трансферную политику команди
Агент Леброна раскрыл детали ухода своего клиента из Лейкерс Агент Леброна раскрыл детали ухода своего клиента из Лейкерс
Реал может потерять Родри и Диоманде из-за занятой заявки Реал может потерять Родри и Диоманде из-за занятой заявки

Видео

Полесье завершило борьбу в еврокубках, проиграв Копенгагену - видео матча
Полесье завершило борьбу в еврокубках, проиграв Копенгагену - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: ответный матч ЛНЗ в Лиге конференций и Динамо в Лиге Европы
просмотров
Свитолина стартует матчем против экс-росиянки на турнире в Вашингтоне
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

Европа13:23
Реал может потерять Родри и Диоманде из-за занятой заявки
Украина13:15
Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся с ПАОК в ответном матче квалификации Лиги Европы
Европа12:59
Манчини официально представлен в качестве тренера сборной Италии
Бокс12:51
Усик выдал жёсткий вердикт по Фьюри
Европа12:21
Эдди Хау покидает Ньюкасл
Европа11:49
Анчелотти объяснил стиль Бразилии
Европа11:19
Нойер объявил о последнем сезоне в карьере
НБА10:47
Лидер Лейкерс устраивает командный сбор за свой счёт
Европа10:21
Милан купил таланта из Лиги 2
Европа09:50
Трубин может стать игроком английского гранда
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK