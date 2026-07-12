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Баскетбол

Звезда Лейкерс влияет на трансферную политику команди

Настойчиво убеждал руководство подписать Кесслера.
Сегодня, 14:47       Автор: Валентина Чорноштан
Лука Дончич / Getty Images
Лука Дончич / Getty Images

Центровой Лука Дончич сыграл важную роль в переходе Уокера Кесслера.

Напомним, что бигмен Юта Джаз перебрался в Лейкерс по схеме "сайн-энд-трейд", заключив четырёхлетний контракт на 130 миллионов долларов.

По данным Diggin Basketball Изтока Франко, словенский защитник настойчиво убеждал руководство клуба оформить сделку по приобретению Уокера.

Добавим, что в обмен Юта Джаз получила незащищённые пики первого раунда драфта 2031 и 2033 годов, а также право обмена выборами первого раунда в 2028 и 2030 годах.

Тем временем  звезда Сан-Антонио Сперс подписал 5‑летнее продление с клубом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос Анджелес Лейкерс Лука Дончич

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