Лейкерс присматриваются к форварду Бруклина

Лейкерс рассматривают вариант подписания форварда Заира Уильямса. Об этом сообщает The Athletic.

Добавим, что он этим летом может стать свободным агентом, ведь Бруклин не планирует активировать опцию продления в его контракте.

Из-за такого развития событий Лейкерс считает, что это отличный вариант усилить атлетизм на позициях "второго" и "третьего" номеров.

К тому же интерес усилился у команды из Лос-Анджелеса из-за его результативности: Уильямс уже два сезона подряд проводил на уровне более 10 очков в среднем за игру и реализовывал свыше 34% трёхочковых.

Также Лейкерс подключились к борьбе за центрового Атланты.

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