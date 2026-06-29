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Баскетбол

Лейкерс включились в борьбу за центрового Атланты

На него также претендуют Клипперс, Чикаго, Филадельфия и Кливленд.
Сегодня, 13:40       Автор: Валентина Чорноштан
Джок Лэндейл / Getty Images
Джок Лэндейл / Getty Images

Лейкерс рассматривают возможность подписания центрового Джока Лэндейла.

Как передаёт HoopsHype, австралийский бигмен также находится в списке интересов сразу нескольких клубов.

А именно речь идет об Клипперс, Чикаго, Филадельфия и Кливленд.

Отмечается, что Атланта намерена сохранить игрока после его перехода из Мемфиса по ходу прошлого сезона.

К слову, Голден  Стейт хочет обменять Батлера на Дэвиса ради другой звезды.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос Анджелес Лейкерс

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