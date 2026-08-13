Атлетико теряет форварда на старте сезона

Серлот не сыграет в первом туре.

Нападающий Атлетико Александр Сёрлот пропустит несколько первых матчей нового сезона.

По информации Marca, норвежец получил мышечное повреждение на одной из тренировок и пока занимается отдельно от команды.

Напомним, что первый матч сезона‑2026/27 Атлетико проведёт 19 августа против Малаги в 1‑м туре Ла Лиги.

К слову, Ла Лига становится первым чемпионатом с технологией Connected Ball.

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