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Футбол

Атлетико теряет форварда на старте сезона

Серлот не сыграет в первом туре.
Сегодня, 13:43       Автор: Валентина Чорноштан
Александр Серлот / Getty Images
Александр Серлот / Getty Images

Нападающий Атлетико Александр Сёрлот пропустит несколько первых матчей нового сезона.

По информации Marca, норвежец получил мышечное повреждение на одной из тренировок и пока занимается отдельно от команды.

Напомним, что первый матч сезона‑2026/27 Атлетико проведёт 19 августа против Малаги в 1‑м туре Ла Лиги.

К слову, Ла Лига становится первым чемпионатом с технологией Connected Ball.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Александер Серлот

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