Лунин подвёл итоги товарищеской игры и своего ассиста

Раскрыл правду о работе с Моуринью и новых тренерских методах.

Украинский вратарь Андрей Лунин прокомментировал победу Реала над Депортиво (1:0) в товарищеском матче. Голкипер отметился результативной передачей на Браима Диаса: Лунин быстро ввёл мяч в игру рукой, отправив его прямо в зону Диаса, который и забил единственный гол встречи.

Украинец отметил хорошую атмосферу на стадионе и заявил, что команда продолжает подготовку к новому сезону.

Также Лунин признался, что уже успел почувствовать интенсивность работы под руководством нового главного тренера Жозе Моуринью, пишет AS.

Очень хорошо. Я много работал. Новый тренер и новые ощущения. Надеюсь, это будет отличный год.

Тем временем Кристал Пэлас усилился нападающим, с которым сумел выиграть Лигу конференций.

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