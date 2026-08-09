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Футбол

Стал известен план Моуринью без Родри

Бернарду и Чуамени - новая ось Реала.
Сегодня, 08:58       Автор: Валентина Чорноштан
Жозе Моуринью / Getty Images
Жозе Моуринью / Getty Images

Главный тренер Реала Жозе Моуринью планирует изменить роль Бернарду Силвы после отказа Родри от перехода в мадридский клуб.

По информации As, португалец рассматривает своего соотечественника в качестве одного из главных организаторов игры в центре поля.

Также в Реале считают, что Бернарду способен эффективно работать без мяча и при этом контролировать развитие атак. Вместе с Орельеном Чуамени он должен отвечать за построение игры команды.

При этом мадридцы не исключают поиск ещё одного полузащитника.

Тем временем популярный инсайдер передаёт, что новичок Ливерпуля может стать новым Трентом Арнольдом.

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