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Футбол

Романо: новичок Ливерпуля может стать новым Трентом Арнольдом

"Красные" получили универсального игрока.
Сегодня, 08:31       Автор: Валентина Чорноштан
Рональд Араухо / Getty Images
Рональд Араухо / Getty Images

Ливерпуль планирует использовать Рональда Араухо на нескольких позициях.

Напомним, что накануне инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что мерсисайдцы усилятся капитаном Барселоны - уругвайцем Рональдом Араухо.

Теперь же стало известно, как Ливерпуль рассчитывает задействовать защитника, "красные" собираются видеть его не только в центре обороны, но и на правом фланге.

Кроме того, по информации Фабрицио Романо, универсальность уругвайца является одним от преимуществ его перехода в английский клуб.

Тем временем форвард Наполи может продолжить карьеру в Турции.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Рональд Араухо

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