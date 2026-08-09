Романо: новичок Ливерпуля может стать новым Трентом Арнольдом

Ливерпуль планирует использовать Рональда Араухо на нескольких позициях.

Напомним, что накануне инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что мерсисайдцы усилятся капитаном Барселоны - уругвайцем Рональдом Араухо.

Теперь же стало известно, как Ливерпуль рассчитывает задействовать защитника, "красные" собираются видеть его не только в центре обороны, но и на правом фланге.

Кроме того, по информации Фабрицио Романо, универсальность уругвайца является одним от преимуществ его перехода в английский клуб.

Тем временем форвард Наполи может продолжить карьеру в Турции.

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