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Свитолина разгромила Анисимову на "тысячнику" в Торонто

Теперь сыграет с той, кто выбила первую ракетку мира.
Сегодня, 07:27       Автор: Валентина Чорноштан
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Торонто. В матче 1/8 финала девятая ракетка мира уверенно обыграла американку Аманду Анисимову.

Встреча продолжалась около 1 часа 20 минут. Свитолина с самого начала контролировала игру, тогда как Анисимова допускала много ошибок.

Во втором сете украинка вела 5:2 и могла завершить матч раньше, однако позволила сопернице сократить отставание. При счёте 5:4 Элина вновь взяла подачу американки и закрыла встречу.

WTA 1000, Торонто, Канада
Третий круг
Элина Свитолина (Украина) – Аманда Анисимова (США) 6:2, 6:4

Напомним, что это была шестая очная встреча теннисисток и пятая победа Свитолиной. Теперь в четвертьфинале украинка сыграет с Екатериной Александровой, которая сенсационно выбила первую ракетку мира Арину Соболенко.

А вот Марта Костюк вылетела в 1/8 финала турнира в Торонто.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WTA Елина Свитолина Аманда Анисимова

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