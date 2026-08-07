Свитолина одержала разгромную победу в третьем круге "тысячника" в Торонто

Украинская теннисистка за час игры отдала экс-россиянке всего два гейма.

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№9 WTA) успешно вышла в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Торонто.

В третьем круге соревнований в Канаде украинка встречалась с экс-россиянкой Анастасией Потаповой (WTA №27), ныне представляющей Австрию, и одержала разгромную победу, отдав сопернице всего два гейма - дважды по 6:1.

Читай также: Костюк уверенно преодолела третий раунд турнира в Торонто

Соперницы провели на корте 1 час. Свитолина за матч один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять из десяти брейк-пойнтов.

Это была вторая очная встреча теннисисток, а украинка удвоила свое преимущество.

WTA 1000, Торонто, Канада

Третий круг

Элина Свитолина (Украина) - Анастасия Потапова (Австрия) 6:1, 6:1

В 1/8 финала турнира в Торонто Свитолина встретится с Амандой Анисимовой из США.

Ранее сообщалось, что Ангелина Калинина проиграла в первом раунде "тысячника" в Торонто.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!