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Свитолина одержала разгромную победу в третьем круге "тысячника" в Торонто

Украинская теннисистка за час игры отдала экс-россиянке всего два гейма.
Сегодня, 08:58       Автор: Игорь Мищук
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№9 WTA) успешно вышла в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Торонто.

В третьем круге соревнований в Канаде украинка встречалась с экс-россиянкой Анастасией Потаповой (WTA №27), ныне представляющей Австрию, и одержала разгромную победу, отдав сопернице всего два гейма - дважды по 6:1.

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Соперницы провели на корте 1 час. Свитолина за матч один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять из десяти брейк-пойнтов.

Это была вторая очная встреча теннисисток, а украинка удвоила свое преимущество.

WTA 1000, Торонто, Канада
Третий круг

Элина Свитолина (Украина) - Анастасия Потапова (Австрия) 6:1, 6:1

В 1/8 финала турнира в Торонто Свитолина встретится с Амандой Анисимовой из США.

Ранее сообщалось, что Ангелина Калинина проиграла в первом раунде "тысячника" в Торонто.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Элина Свитолина WTA

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