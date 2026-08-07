"Именно это принесло результат": Тренер Динамо рассказал, за счет чего удалось обыграть Карабах

Главный тренер Динамо Игорь Костюк прокомментировал минимальную победу над Карабахом (1:0) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций.

Наставник "бело-синих" отметил, что команде удалось проявить характер, что помогло добиться позитивного результата.

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"Благодаря чему победили? Благодаря характеру, благодаря тому, что на поле была настоящая команда. Именно это и принесло результат.

Еще Валерий Лобановский говорил, что команда строится около двух лет. Я сейчас не о себе говорю, а об общеизвестном принципе. К нам вернулось много футболистов из аренд, мы ищем новые взаимосвязи, новые сочетания, нарабатываем разные варианты игры.

Вы видели, что мы провели небольшую ротацию, и план на матч, который мы готовили, сработал. С помощью замен хотели усилить игру и улучшить ее качество. Создавали моменты, хорошо выходили из-под прессинга после отбора мяча, успешно перестраивались после потери, применяли контрпрессинг. Могли забить еще, но, к сожалению, не реализовали свои возможности.

У нас достаточно глубокий состав, и матч с Вересом в УПЛ придаст команде уверенности и лучшего понимания того, за счет чего нужно достигать результата. Футболисты провели очень трудный поединок с Карабахом, но в то же время они должны осознавать, каким должно быть отношение к игре и за счет чего нужно побеждать. Это положительный момент. Думаю, мы будем и дальше прогрессировать и добывать победы", - приводит слова тренера официальный сайт Динамо.

Напомним, что ответный матч Карабах - Динамо состоится в четверг, 13 августа, в Азербайджане и начнется в 19:00 по киевскому времени.

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