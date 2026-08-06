Милан отказался продать Леау в Турцию

Милан отклонил первое предложение по Рафаэлю Леау, пишет Ягыз Сабунджуоглу.

Турецкий журналист утверждает, что Галатасарай был готов подписать португальца за 35 млн евро.

Однако Милан ответил отказом на это предложение. "Россонери" оценивают Леау в 50 млн евро и не готовы уступать.

Хотя при этом клуб отчаянно хочет избавиться от игрока, который уже также объявил, что больше не сыграет за Милан.

В прошлом сезоне Серии А Рафаэль Леау провел 29 матчей, забил 9 голов и отдал 3 ассиста.

Ранее также сообщалось, что Реал рискует упустить Родри.

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