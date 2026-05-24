Два клуба присматриваются к звезде Милана

Растет вероятность, что Рафаэль Леау все-таки покинет Милан предстоящим летом, пишет La Gazzetta dello Sport.

Напомним, у португальца осталось два года по контракту, однако в клубе недовольны его последним сезоном и готовы продать игрока.

По слухам, Манчестер Юнайтед активизировался по Леау, а также за игроком следит Фенербахче.

В первом случае неизвестно, решат ли манкунианцы потратиться, а во втором - могут быть проблемы по зарплате Леау, у которого немалые финансовые запросы.

Также издание пишет, что сам игрок, вероятно, ждет предложения от Барселоны, которая готовится к покупке форварда, а не вингера.

Ранее также сообщалось, что каталонцы интересуются бывшим защитником Арсенала.

