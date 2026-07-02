Милан определил ценник своей главной звезды

Милан все еще готов расстаться с Рафаэлем Леау, пишет Джанлука Ди Марцио.

Напомним, что вингер еще в мае заявил, что намерен покинуть итальянский клуб.

Милан обсудит с игроком его будущее по завершении ЧМ-2026, но очевидно, что обе стороны рассчитывают на продажу.

"Россонери" не будут препятствовать любым переговорам португальца с другими клубами, но намерены выручить за него определенную сумму.

Милан считает, что 60-70 млн евро за 27-летнего вингера будет справедливой ценой.

Ранее также сообщалось, что звезда Марселя также может сменить клуб.

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