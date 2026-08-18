"Ничто не сотрет время, прожитое вместе": Владимир Кличко отреагировал на смерть бывшей невесты

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко публично отреагировал на смерть своей бывшей невесты и матери их дочери Кайи Евдокии Хайден Панеттьери.

У себя в Instagram украинский боксер написал теплые слова о бывшей возлюбленной и выразил соболезнования родным и близким американской актрисы.

"Наша семья переживает состояние глубокого шока и скорби. Новость о трагической смерти Хайден глубоко меня огорчила. Она ушла из жизни слишком рано. Хотя Хайден уже не была моей партнершей, она оставалась важной частью моей жизни и матерью нашей дочери Кайи.

Она построила невероятную карьеру благодаря огромному таланту, одновременно столкнувшись с темными сторонами очень требовательной индустрии. Ничто не сотрет из памяти время, прожитое вместе, и то место, которое она занимала в нашей жизни.

Нашей дочери Кайе я всегда буду рассказывать о ее матери с уважением и сделаю все, чтобы она помнила, каким человеком та была.

Я выражаю самые искренние соболезнования родителям Хайден, ее друзьям и поклонникам, которые сегодня тоже скорбят. Молодые и талантливые люди, как Хайден, не должны уходить из этого мира так рано.

Я прошу всех с уважением отнестись к чувствам нашей семьи и нашему праву на приватность в это невероятно трудное время. Сейчас это все, что я хочу сказать.

Спасибо каждому, кто поддерживает мою семью и выражает искренние соболезнования.

Покойся с миром, Хайден. Пусть ты найдешь вечный покой", - написал Кличко.

Напомним, накануне стало известно, что Хайден Панеттьери умерла в возрасте 36 лет.

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