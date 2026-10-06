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"Так не может быть": игроки сборной Украины признали детские ошибки

Четверо футболистов сине-желтых поделились впечатлениями от второго подряд поражения в Лиге наций.
Сегодня, 09:50       Автор: Сергей Носенко
Сборная Украины / Getty Images
Сборная Украины / Getty Images

После матча сразу несколько игроков сине-желтых дали развернутые комментарии относительно поражения.

Защитник Илья Крупский, для которого этот сбор стал дебютным, эмоционально оценил результат как несправедливый. "Я думаю, что хорошо играли, хорошо атаковали — немного не повезло", — сказал Крупский. При этом защитник признал собственную ошибку в эпизоде с первым голом: "Немного нужно было быстрее помешать — и, наверное, этого мяча не было бы". Напоследок игрок обратился к болельщикам: "Я хочу извиниться перед всеми болельщиками, которые приехали, которые смотрят нас по телевизору. К сожалению, мы сегодня не смогли вас порадовать".

Центральный защитник Эдуард Сарапий назвал пропущенные мячи следствием мелких ошибок. "Мы отдали все силы на поле, поэтому за саму игру нам точно не стыдно, — заявил Сарапий. — В первом тайме чувствовалось, что мы доминируем, много владели мячом и создавали моменты. К сожалению, снова подвела реализация. В первом пропущенном голе где-то потеряли концентрацию. Нужно было сыграть компактнее, ведь даже малейшие ошибки соперник не прощает". Касательно второго гола защитник провел параллель с предыдущим матчем против Северной Ирландии: "Как и в матче с Северной Ирландией, снова подача — и снова в нашей штрафной игроков соперника больше, чем нас. Так не может быть". По словам Сарапия, тренер назвал это детскими ошибками, над которыми команде еще предстоит работать.

Нападающий Игорь Краснопир также подчеркнул проблемы с реализацией. "Есть горечь именно от такого матча, когда у соперника реально два момента, и они их забивают, — сказал Краснопир. — А у нас есть много подходов и много остроты, но, к сожалению, почему-то не влетает".

Автор единственного гола Украины Роман Яремчук связал поражение с тем, что команда выбилась из колеи и потеряла уверенность после пропущенного первого мяча. "После этого мы вроде смогли исправить положение, поверили в собственные силы и в то, что способны победить, — отметил форвард. — Но снова пропустили после контратаки". Яремчук поддержал главного тренера, заявив: "Я полностью верю в тренера, я знаю, что этот футбол будет работать. Я уверен, что у нас есть большой потенциал в сборной".

Напомним, тренер сборной убежден, что команда не заслужила это поражение.

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