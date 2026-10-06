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"Я убежден, что мы не заслужили это поражение": Мальдера

Главный тренер сборной Украины проанализировал фиаско в 4-м туре Лиги наций, назвав главной проблемой нехватку опыта и ментальную незрелость команды.
Сегодня, 08:03       Автор: Сергей Носенко
Игрок сборной Украины Илья Крупский и главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера после матча / Getty Images
Игрок сборной Украины Илья Крупский и главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера после матча / Getty Images

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера провел пресс-конференцию после досадного поражения от Венгрии (1:2) в 4-м туре Лиги наций. Матч прошел в понедельник, 5 октября, на словацком стадионе имени Антона Малатинского в Трнаве.

"Я считаю, что мы провели отличный первый тайм, — сказал Мальдера. — Возможно, в последние 8-10 минут первого тайма мы снизили скорость, но мы все равно доминировали. Мы владели мячом и вели игру".

Отвечая на вопрос о том, чего не хватило команде, итальянский специалист отметил: проблема заключалась не в технике или тактике, а в нехватке опыта удержать преимущество именно в тот момент, когда счет сравнялся. По его словам, в такие минуты команде не хватало лидера на поле, способного взять игру под контроль.

Также тренер напомнил, что практически целую линию игроков пришлось заменить из-за проблем со здоровьем: Богдан Михайличенко простудился, Зубков жаловался на боль в спине, а Шапаренко — на ногу. Несмотря на это, Мальдера остался доволен теми, кто вышел на поле. Он отметил молодых футболистов — Крупского, Краснопира и Пономаренко, которые, по словам тренера, сыграли очень хороший матч, хоть им и не хватает опыта выдерживать высокую интенсивность.

Второй пропущенный гол, по мнению Мальдеры — следствие того, что команда расслабляется на несколько минут сразу после того, как сама забивает гол. Это, по словам тренера, типичная проблема молодой команды, которой еще не хватает опыта.

"Я убежден, что мы не заслужили это поражение, — подытожил тренер. — Не хочу преуменьшать заслуги Венгрии, но мое мнение таково".

Напомним, после этого поражения сборная Украины опустилась на третье место в турнирной таблице группы, тогда как Венгрия с семью очками поднялась на вторую строчку.

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