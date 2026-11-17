Сегодня, 17 ноября, сборная Украины проведет заключительный матч группового этапа Лиги наций сезона-2026/2027. Соперником команды Андреа Мальдеры станет национальная сборная Грузии.

Для украинцев это важный поединок в борьбе за сохранение места в Дивизионе B. После пяти туров сине-желтые набрали четыре очка и занимают третье место в группе B2.

Грузия, набравшая два очка, находится на последней строчке. Поэтому предстоящая встреча будет иметь принципиальное значение для обеих команд.

Кто, где и когда?

Поединок состоится на стадионе Кошицка футбалова арена (Košická futbalová aréna) в словацком городе Кошице. Начало встречи — в 21:45 по киевскому времени (20:45 по местному).

Матч будет номинально домашним для сборной Украины, которая из-за полномасштабной войны проводит международные поединки за пределами страны.

Прямая трансляция будет доступна на медиасервисе MEGOGO. Также игру можно будет бесплатно посмотреть на телеканале MEGOGO СПОРТ в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях.

Что нужно Украине?

Для сборной Украины это фактически матч за сохранение места в Дивизионе B без дополнительных стыковых поединков. После пяти туров команда Андреа Мальдеры имеет четыре очка и занимает третье место. Грузия с двумя баллами идет последней.

Украинцам достаточно не проиграть, чтобы гарантировать себе третью строчку и автоматически сохранить прописку в Дивизионе B.

В случае поражения Грузия наберет пять очков и обойдет Украину в турнирной таблице. Тогда сине-желтые опустятся на четвертое место и будут вынуждены играть стыковые матчи против одной из команд, занявших вторые места в группах Дивизиона C.

Что говорили перед матчем?

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера признал, что команда разочарована результатами предыдущих встреч, но заверил, что футболисты настроены исправить ситуацию.

В частности, наставник прокомментировал три подряд поражения национальной команды:

"Конечно, мы разочарованы и не хотим прятаться за словами. Считаю, что мы не можем отбрасывать все, что было в предыдущем матче. Мы сделали недостаточно. Нужно быть более сконцентрированными, чтобы изменить ситуацию".

Тренер также заверил, что футболисты полностью выложатся на поле:

"Гарантирую, что завтра игроки выйдут на поле и выложатся на максимум. Я вижу этот огонь в их глазах. Вы можете злиться на меня, но не на ребят".

Главный тренер сборной Грузии Рамаз Сванадзе также подчеркнул важность встречи и необходимость победы.

"Мы прекрасно понимаем, что другого такого шанса у нас уже не будет, поэтому приложим все усилия, чтобы исправить ситуацию как с психологической точки зрения, так и с турнирной, и во всех остальных аспектах. Завтра мы будем максимально сосредоточены на том, чтобы обязательно забить и победить", — заявил наставник.

Заявка сборной

На матч с Грузией Андреа Мальдера выбрал 23 футболистов.

Вратари: Георгий Ермаков, Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык.

Защитники: Борис Крушинский, Эдуард Сарапий, Тарас Михавко, Илья Крупский, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь.

Полузащитники: Егор Ярмолюк, Алексей Кащук, Георгий Судаков, Олег Очеретько, Егор Назарина, Николай Шапаренко, Александр Назаренко.

Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик, Даниил Сикан, Геннадий Синчук, Игорь Краснопир.

Вне заявки остались Иван Варфоломеев, Александр Андриевский и Владислав Ванат. Также у сборной Украины есть кадровые потери из-за травм. В частности, команде не помогут Виктор Цыганков и Александр Зубков.

Что говорят букмекеры?

Букмекеры отдают небольшое предпочтение сборной Украины, несмотря на неудачную серию команды Андреа Мальдеры.

На победу сине-желтых предлагают коэффициенты примерно 2,15–2,28. Ничья оценивается в районе 3,25–3,45, тогда как на победу Грузии можно поставить с коэффициентом около 3,40–3,70.

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