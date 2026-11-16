Олимпийская чемпионка готова снова бороться за медали.

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан объявила о своем возвращении.

Напомним, что в 2025 году спортсменка объявила о паузе, а позднее рассказала о беременности.

В начале этого года у Харлан родилась дочь, а уже в ноябре украинка объявила о возвращении к соревнованиям.

Это была долгая пауза. И всё это время мне очень хотелось сказать: "I'll be back!" Но я решила ещё немного придержать эту новость при себе. И вот этот момент настал… Я возвращаюсь на дорожку. Теперь уже в статусе мамы. Уверена, что будет нелегко. Но разве это меня когда-нибудь пугало? Увидимся в Орлеане, Франция!

Ранее также другая знаменитая украинка наоборот объявила о завершении карьеры.

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