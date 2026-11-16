Полесье распрощалось со скандальным африканским легионером

Полесье объявило о расторжении контракта с конголезским полузащитником Бени Макуаной.

Как сообщает официальный сайт "волков", клуб и 24-летний футболист прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

Контракт игрока с житомирянами был рассчитан до июня 2028 года.

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Сам Макуана в Instagram также попрощался с Полесьем.

"Мне пора перевернуть страницу. Я отдавался всей душой в течение трех лет в этом клубе, который навсегда будет занимать особое место в моем сердце. Огромное спасибо руководству, персоналу, тренеру и всем моим товарищам по команде за их доверие, их упорный труд и воспоминания, оставшиеся в раздевалке. А вам, болельщики: спасибо от всего сердца за вашу непоколебимую поддержку, как в победные, так и в трудные времена. Вы - душа этого клуба, и носить эту футболку перед вами было огромной честью. Желаю вам всего наилучшего в будущем", - написал Макуана.

Напомним, что Макуана перешел в Полесье в июле 2023 года из Монпелье. Всего в составе первой команды "волков" он провел 27 матчей, в которых отличился четырьмя голами и тремя результативными передачами.

В январе 2025 года в Полесье разгорелся скандал с участием конголезца. Футболист заявил о неприемлемых условиях пребывания в клубе и что у него отбирали паспорт. "Волки" со своей стороны ответили игроку, обвинив его в уклонение от выполнения контрактных обязательств, саботаже и нанесении репутационного ущерба клубу.

После этого инцидента Макуана вторую часть сезона-2024/25 выступал в аренде в ЛНЗ. В прошлом сезоне игрок пребывал в аренде в Яблонце, однако даже не дебютировал за чешскую команду из-за проблем с документами.

Вернувшись в Украину, конголезец в текущем сезоне играл за Полесье-2 в Первой лиге, приняв участие в 11 матчах и отличившись одним голом и одним ассистом.

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