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Макуана сделал скандальное заявление о пребывании в Полесье - клуб отреагировал

Конголезец заявил, что у него забирали паспорт.
Вчера, 22:41
Бени Макуана / polissyafc.com
Бени Макуана / polissyafc.com

В украинском футболе вспыхнул новый скандал. Бени Макуана рассказал о неприемлемых условиях пребывания в Полесье.

По словам конголезца, клуб отбирал у него паспорт. Макуана обвинил в неправомерных действиях вице-президента житомирян.

"Информация правдивая, они забрали мой паспорт на несколько дней. Они травмировали меня психологически, и я пообещал подать жалобу в суд.

Я многим пожертвовал ради этой команды, но, как это бывает в футболе, вице-президент повел себя довольно плохо. Он сказал, что не собирается отдавать мне мой паспорт обратно", - сказал вингер в интервью Tribuna.com.

Реакция "волков" не заставила себя долго ждать. Клуб заявил, что Бени пытается намеренно навредить имиджу клуба.

"Футбольный клуб Полесье официально опровергает и отрицает информацию об эпизоде с игроком команды Бени Макуана.

ФК Полесье воспринимает комментарий Бени Макуана в публичной плоскости, как тот, что имеет целью нанести репутационный ущерб клубу, уклонение от выполнения действующего контракта и саботажа спортивной деятельности клуба.

Официально заявляем, что клуб ответственно выполнял и выполняет все взятые на себя обязательства по игроку на протяжении сотрудничества. Зато со стороны игрока системно допускались нарушения пунктов контракта по дисциплине, профессионального поведения и других требований.

Отметим, что все из выше сказанного является документально зафиксированным со стороны клуба. Комментарий Бени Макуана в публичной плоскости воспринимаем как продолжение этих действий.

Сообщаем, что у игрока сейчас есть действующее соглашение с клубом. Соответственно ФК «Полесье» со своей стороны будет и в дальнейшем ответственно придерживаться всех обязательств. А также призывает игрока к выполнению контракта.

В случае нарушения соглашения, клуб будет обращаться в компетентные учреждения. В том числе и в Спортивный арбитражный суд в Лозанне", - говорится в заявлении житомирян.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бени Макуана

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