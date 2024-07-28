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Усиление перед Олимпией: талантливый вингер Полесья вернулся к тренировкам

Возможно, игрок сможет помочь украинскому клубу отыграть голевой дефицит.
Сегодня, 21:00
Бени Макуана / https://polissyafc.com/
Бени Макуана / https://polissyafc.com/

За несколько дней до ответного матча квалификации Лиги конференций против Олимпии Полесье получило долгожданное пополнение.

Житомирский клуб в своих социальных сетях объявил о том, что к полноценным тренировкам вернулся Бени Макуана.

Конголезский вингер не играл с конца февраля, когда он получил разрыв мышцы бедра.

Макуана присоединился к Полесью летом 2023 года, перейдя из Монпелье за 250 тысяч евро.

В прошедшем сезоне 21-летний футболист провел 20 матчей, в которых он записал на свой счет четыре гола и три результативные передачи.

Напомним, что Полесье проиграло Олимпии первый матч противостояния со счетом 0:2. Ответная встреча состоится в четверг, 1 августа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лига конференций ФК Полесье Бени Макуана

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