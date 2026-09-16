Полесье возглавило таблицу УПЛ после шестого тура

Житомирское Полесье сохранило первое место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги по итогам 6-го тура сезона-2026/27.

В шести матчах команда одержала пять побед и потерпела одно поражение, набрав 15 очков. В последнем туре Полесье на своем поле минимально обыграло Левый Берег со счетом 1:0 благодаря автоголу Косовского.

При этом Полесье опережает Шахтер только по дополнительным показателям: у донецкой команды также 15 очков после шести встреч. Третьими идут Карпаты с 13 баллами.

Важной для Полесья стала и победа над действующим чемпионом Украины Шахтером в четвертом туре.

Следующий матч житомиряне проведут против Кривбасса в рамках 7-го тура. Встреча состоится 18 сентября в Житомире, начало перенесено на 15:30.

Победа над Кривбассом позволит Полесью сохранить лидерство независимо от результата Шахтера.

Напомним, ЛНЗ по пенальти обыграл Буковину и вышел в 1/8 финала Кубка Украины

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