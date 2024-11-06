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Лидер Полесья вылетел до конца года – футболисту нужна операция

О сроках восстановления пока ничего не известно.
Сегодня, 15:49
Сергей Чоботенко
Сергей Чоботенко

Лидер житомирского Полесья Сергей Чоботенко в ближайшее время перенесет хирургическое вмешательство. Футболист беспокоит боль в спине. Об этом пишет ТаТоТаке.

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По информации источника, защитнику потребуется удаление межпозвонковой грыжи. В первом круге чемпионата Украины Чоботенко уже не сыграет. О сроках обновления никакой информации нет.

Стоит отметить, что в этом сезоне Чоботенко провел 13 матчей в составе "волков", при этом забив один мяч.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Чоботенко ФК Полесье

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