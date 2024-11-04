Форвард сборной Украины обратился к Буткевичу - футболист откровенно рассказал об уходе из Полесья

Бывший форвард национальной сборной Украины Филипп Будковский неожиданно покинул житомирское Полесье в преддверии нынешнего сезона. Форвард заявил, что для него такое решение руководства было достаточно неожиданным.

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"Вызвали и сказали, что не видят меня в команде, попросили искать другие варианты трудоустройства. Инициатива, насколько я понимаю, была от нового тренера и вице-президента Полесья. Они решали вопросы. Ведь именно тренер решает, кто из футболистов понадобится.

Был удивлен, если честно, потому что остается неделя до окончания трансферного окна, уже начались еврокубки, у него была игровая практика, а тут так резко убрали из команды. Но это футбольная жизнь, так бывает, поэтому все нормально, работаем дальше", - сказал Будковский.

Также футболист обратился лично к Геннадию Буткевичу, поблагодарив президента Полесья:

"Благодарю клуб за годы, что там провел. Многое было сделано, в том числе президентом. Ему отдельная благодарность за развитие клуба, никаких претензий нет. Разошлись без долгов и все договоренности выполнены", - добавил нападающий.

Напомним, ныне Будковский выступает в составе луганской Зари

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