iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Александрия - Полесье: Обзор и результат матча УПЛ 03.11.2024

Сказка коллектива Руслана Ротацию продолжается.
Сегодня, 17:29
Александрия - Полесье / upl.ua
Александрия - Полесье / upl.ua

В рамках 12-го тура УПЛ Александрия на своем поле встретилась с Полесьем.

В первом тайме был один опасный момент. Шабанов хорошо пробил после углового, но Кудрик сумел предотвратить гол, забрав мяч в руки на линии ворот.

Во второй 45-минутке было немного интереснее. Замечательная голевая возможность была уже на первых минутах. Вендел первыми касаниями после выхода на поле мог выводить Полесье вперед, но с его попыткой открыть счет справился Георгий Ермаков.

Ближе к завершению матча Хуан Безерра получил мяч на своей половине, пробежал с ним полполя и отдал мяч на Евгения Смирного, который открыл счет в матче.

Впоследствии еще один момент имел вышеупомянутый Вендел, но он снова не сумел переиграть Ермакова, пробив мимо дальнего угла ворот.

Поэтому, в итоге, в центральном противостоянии выходных в чемпионате Украины победу одержал коллектив Руслана Ротаня, который единолично возглавил турнирную таблицу, по крайней мере, до завершения матча между Динамо и Ингцльем.

Статистика матча УПЛ Александрия - Полесье

Александрия - Полесье 1:0

Гол Смирный, 83

Владение мячом: 58% - 42%
Удары: 5 - 5
Удары в створ ворот: 2 - 3

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: александрия Полесье

Статьи по теме

Атлетико победил аутсайдера Ла Лиги с помощью гола сына Симеоне Атлетико победил аутсайдера Ла Лиги с помощью гола сына Симеоне
Полесье не без труда обыграло Кривбасс в 1/8 финала Кубка Украины Полесье не без труда обыграло Кривбасс в 1/8 финала Кубка Украины
Александрия обыграла Ингулец и снова вышла на первое место в УПЛ Александрия обыграла Ингулец и снова вышла на первое место в УПЛ
"Видел комментарии фантазийного характера": Пятов высказался о разводе с женой "Видел комментарии фантазийного характера": Пятов высказался о разводе с женой
Помочь журналистам

Видео

Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча
Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: падения Цуренко, Стародубцевой, Калининой, прогресс Олейниковой и Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, украинцы вне топ-300, провал Усру
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Украина18:51
"Видел комментарии фантазийного характера": Пятов высказался о разводе с женой
Европа18:24
Довбик вернулся в основу Ромы после пропущенного матча против Торино
Европа17:59
Тоттенхэм уверенно победил Астон Виллу, проигрывая после первого тайма
Европа17:29
Александрия минимально победила Полесье в центральном матче тура УПЛ
Бокс17:00
Майк Тайсон показал свою форму перед боем с Джейком Полом
Европа16:59
Атлетико победил аутсайдера Ла Лиги с помощью гола сына Симеоне
Европа16:31
Сын Симеоне забил первый гол под его руководством
Европа16:30
В Реале раздражены Мбаппе - неожиданная причина
Европа16:11
"Хочу быть как Леброн": Экс-игрок сборной Англии признался в желании сыграть со своим сыном
Теннис16:10
Итоговый турнир-2024 (WTA): Швентек - Крейчикова, Гауфф - Пегула
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK