Александрия - Полесье: Обзор и результат матча УПЛ 03.11.2024

В рамках 12-го тура УПЛ Александрия на своем поле встретилась с Полесьем.

В первом тайме был один опасный момент. Шабанов хорошо пробил после углового, но Кудрик сумел предотвратить гол, забрав мяч в руки на линии ворот.

Во второй 45-минутке было немного интереснее. Замечательная голевая возможность была уже на первых минутах. Вендел первыми касаниями после выхода на поле мог выводить Полесье вперед, но с его попыткой открыть счет справился Георгий Ермаков.

Ближе к завершению матча Хуан Безерра получил мяч на своей половине, пробежал с ним полполя и отдал мяч на Евгения Смирного, который открыл счет в матче.

Впоследствии еще один момент имел вышеупомянутый Вендел, но он снова не сумел переиграть Ермакова, пробив мимо дальнего угла ворот.

Поэтому, в итоге, в центральном противостоянии выходных в чемпионате Украины победу одержал коллектив Руслана Ротаня, который единолично возглавил турнирную таблицу, по крайней мере, до завершения матча между Динамо и Ингцльем.

Статистика матча УПЛ Александрия - Полесье

Александрия - Полесье 1:0

Гол Смирный, 83

Владение мячом: 58% - 42%

Удары: 5 - 5

Удары в створ ворот: 2 - 3

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