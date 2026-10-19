"Ну что за волки, взяли и сделали": Усик похвалил Полесье после матча с Динамо
Именитый боксер поделился впечатлениями от яркой победы житомирской команды.
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе, а также первый вице-президент Полесья Александр Усик прокомментировал победу над Динамо (3:1) в матче девятого тура украинской Премьер-лиги.
Боксер отметил, что верил в успешное выступление житомирской команды даже в меньшинстве.
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"После удаления игрока записал в заметках, что Полесье победит даже вдесятером. Ну что за волки, взяли и сделали! 3:1", - написал Усик в Telegram.
Напомним, что после матча с Полесьем был отправлен в отставку главный тренер Динамо Игорь Костюк.
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