Динамо официально уволило главного тренера

Динамо официально объявило об отставке Игоря Костюка.

Напомним, что накануне киевляне, играя почти весь матч в большинстве, уступили Полесью.

После матча президент клуба Игорь Суркис принял решение об увольнении главного тренера.

Напомним, что под руководством Костюка Динамо финишировали четвертым в прошлом сезоне, а сейчас занимает третью строчку в чемпионате. Также команда вылетела из еврокубков еще на квалификационном этапе.

Всего команда провела 36 матчей, из которых выиграла 23, проиграла десять раз и еще трижды сыграла вничью.

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